Uma saudação positiva ao governo regional, em particular ao seu presidente Miguel Albuquerque, pela coragem das medidas tomadas face ao indispensável combate ao coronavirus. Sómente decisões drásticas e corajosas podem impedir que a Madeira escape às catástrofes vividas em toda a Europa, incluindo Portugal continental. E as decisões tomadas antes dos problemas nascerem são mais difíceis de tomar mas muito mais oportunas. Albuquerque tem o apoio da população. Há dois níveis de atenção prioritários: o humano e o económico. Só depois de acautelado o primeiro se pode atender ao segundo. Sem pessoas não há economia. Pensava que era inevitável fugirmos ao caos europeu. Agora já começo a acreditar que, com estas medidas oficiais e com o bom senso da população, já é possível acreditar no milagre. É muito importante os estudantes acatarem as medidas preventivas impostas, o mesmo para os poucos visitantes que aqui chegarão. Se todos colaborarmos acredito que mais uma vez seremos bem sucedidos nesta etapa difícil da nossa História.

Miguel de Sousa