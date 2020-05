Abertura da Estrada Ponta da Oliveira

Faz agora sensivelmente 7 meses que se iniciaram as obras no troço da Estrada Ponta da Oliveira, onde em Abril do ano passado ocorreu o fatídico acidente com o carro de turismo. Ora, passado este tempo todo a obra encontra-se parada, sabe-se lá porquê. A obra arrancou no início de Novembro de 2019 e, segundo a Câmara Municipal de Santa Cruz (CMSC), estaria concluída em 3 meses. Esta pequena obra, apesar dos constrangimentos provocados pela pandemia de COVID-19, não se justiça que esteja inacabada. Sensivelmente na mesma data, noutra zona do Caniço (rotunda na zona do boieiro) iniciou-se uma obra (esta sim, de grande envergadura) que, no entanto, já foi concluída! Como todos sabemos, esta última obra era da responsabilidade do Governo Regional, enquanto que a da Estrada da Ponte da Oliveira é da responsabilidade da CMSC! Daí a diferença...

Ângelo Patrício