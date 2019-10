A união faz a força

Este ditado popular muito antigo está sempre actual. Foi o que fez o PSD e o CDS após as eleições de 22/9/2019. Juntaram os seus eleitos e assim formaram uma maioria para governar a Madeira.

E os restantes partidos que se dizem oposição como estão? Aliás, como têm agido politicamente em favor de uma união de esforços para afastar o PSD do poder? O PS, em vez de combater as câmaras do PSD, atirou-se contra o JPP em Santa Cruz. Aliás, vimos o PS e o PC a combater o JPP em Sta Cruz, como nunca tinham feito contra o PSD, que deixou aquela Câmara de rastos economicamente.

O JPP integrou a coligação à CMF em 2017, mas depois rompeu o acordo, talvez para se vingar do PS. O BE, até agora, manteve-se fiel ao acordo assumido em 2017, apesar de haver vozes internas que também queriam que o BE fizesse o mesmo que o JPP. Mas o que conta é que até agora os compromissos foram respeitados.Não esquecer as forças políticas que apoiaram o PSD para a presidência da Assembleia Municipal em 2017.

E chegámos às eleições de 2019 para a ALM e, consequentemente, para o Governo Regional. O PS pensou que tinha tudo na mão, cometeu erros tácticos e estratégicos na campanha, não soube medir o peso e as artimanhas do PSD e perdeu eleições. O PC trouxe o seu chefe principal à Madeira que disse, em alto e bom som, que o Cafôfo é igual ao Miguel Albuquerque. Por isso devem sentir-se confortáveis com a situação, uma vez que não perderam nada. Ser um ou outro no governo tanto lhes faz. O CDS aproveitou logo (quem sabe se já teriam combinado?), atrelou-se ao PSD e aí vão eles ao sabor da onda. O BE também deu um grande trambolhão, mas isso eu não vou tratar aqui.

Segundo um estudo jornalístico, se as eleições autárquicas fossem agora, o PSD/CDS ganhava as câmaras quase todas, excluindo a de Machico e a do Porto Santo.

Estão satisfeitos? Alguns estarão porque, pelo que parece, mesmo filiados noutros partidos querem que o PSD continue no poder, para que tudo fique igual e não abale os seus interesses económicos, que muitas vezes nem sonhamos quais são. “Quem está bem deixa-se estar”. Mas a esmagadora maioria do povo madeirense é quem vai pagar os desmandos que vão continuar, os crimes ambientais vão aumentar e não sei quem vai levantar a voz e fazer frente aos que só pensam no poder e nos interesses económicos.

Contudo, não quero perder a esperança nem o sentido revolucionário da História. O mundo dá muitas voltas, às vezes recua, mas também pode avançar no bom caminho. Vamos a isso. Nem tudo está perdido.

Conceição Pereira