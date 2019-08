A tirania de Mussolini foi ‘ontem’

A Itália de Mussolini, das perseguições políticas, atrocidades e assassínios caiu no esquecimento dos italianos.

O ministro do Interior, o fascista, Matteo Salvini, da mesma estirpe e ‘protegido’ de Trump, retirou a confiança ao seu parceiro no governo, porque quer eleições e conquistar o poder. Aquele tem uma posição miserável face aos migrantes embarcados e encurralados no mar, não os deixando aportar(!) Estamos a

falar de gente desesperada que foge à falta de trabalho, à fome e da morte! Salvini mostra, bastas vezes, uma imagem religiosa do cristianismo, mas a sua conduta é desumana e anti-cristã! Criminaliza a solidariedade.

A União Europeia perante estes cenários está impotente e sonâmbula! E não cria um sistema poderoso de resgate de

humanos em situação de vulnerabilidade extrema.

Estará cataleptica?!

Vítor Colaço Santos