A solidariedade +IVA? Porquê

Neste fim-de-semana, os canais de televisão, a RTP 1-Todos por um hospital, e a SIC-Unidos por Portugal, têm sido, os porta-vozes, da campanha de solidariedade, para o combate ao terrível vírus, COVID-19, cujo custo de cada chamada se cifra em 1 €+IVA, que nos são solicitados, um valor irrisório e que cada um de nós e, em especial, para todos aqueles, que têm essa possibilidade de o fazerem, claro, torna-se num gesto “bonito”, e pode assim ajudar a minimizar, as dificuldades que muitos estão a passar, em relação com esta pandemia. Mas, não será com este gesto louvável e bonito, que somos convidados a participar, mas ao mesmo tempo, obrigados a suportar o encargo com o IVA, e estamos assim igualmente a ajudar o Estado, que assim se aproveita da solidariedade do povo, Não, seria um gesto bonito, por parte do Governo, alterar esta situação e isentar este tipo de chamadas?