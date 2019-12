A União Europeia (UE) prepara-se para dar ajudas de 3,2 mil milhões de euros ao setor industrial para produzir o atual tipo de baterias para automóveis elétricos (AE). Uma vez mais a UE vai a reboque de interesses económicos imediatistas de acordo com o politicamente correto que não é de todo o melhor para a causa ambiental. Parte do valor indicado será gasto no desenvolvimento de processos que permitam a reciclagem, tentando minimizar o impacto nocivo para o ambiente, dos materiais altamente poluentes que entram na construção das atuais baterias. Promove-se assim uma indústria que irá produzir toneladas de CO2 e outros gases de aquecimento global só com a extração das matérias-primas necessárias à construção das atuais baterias, a par de desperdícios cuja reciclagem implicará também danos ambientais consideráveis. Gastar-se-ão milhões de euros num objetivo que não constitui por si só uma alternativa séria e consistente de reduzir a emissão de gases de estufa. Melhor seria que o valor acima indicado bem como o proveniente dos subsídios governamentais para aquisição de AE alimentados por baterias fossem aplicados no desenvolvimento da tecnologia da pilha de combustível e da produção em grande escala de hidrogénio de modo acessível e seguro. Esta decisão da UE prova quão verdadeira é a apreciação negativa que Greta Thunberg e os que a apoiam fazem dos responsáveis governamentais mundiais. Não há da parte de quem nos governa uma estratégia consistente e de efeitos práticos, sequer a médio prazo, para a redução do impacto dos gases de estufa no atual estado de Emergência Climática do Planeta. Porque não proibir de imediato o uso de sacos plásticos em vez de taxá-los como está a fazer a Nova Zelândia? E impor um prazo para acabar rapidamente com a utilização do bunker-oil como combustível naval? Só os 15 maiores navios do mundo emitem tanta poluição como 760 milhões de automóveis, e os 600 navios da frota da Maersk gastam mais combustível que toda a Dinamarca!