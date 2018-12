Temos assistido a várias manifestações de indignação contra os deputados “faltosos” do PSD à Assembleia da República (AR), qual “corja” que está a manchar o “bom nome” e a “honra” dos “honestos e cumpridores” deputados das restantes bancadas, e o “prestígio” da insigne assembleia. Atente-se na indignação manifestada pelo presidente da AR, que lá anda desde 1985, mas que só agora tomou conhecimento destes casos. Já os casos de dupla subsidiação nas viagens do deputado Carlos César, presidente do PS, e de outros deputados das ilhas, os casos de moradas um “bocadinho mais afastadas” para incrementar o valor a receber do subsídio de deslocação, e outras “minudências” levantadas pelo incómodo e “intempestivo” relatório do Tribunal de Contas, merecem-lhe compreensão e até alguma benevolência, pois em nada se comparam às “aleivosias” dos absentistas do PSD. Então qual a solução para esta “pouca vergonha”? Aprovar uma lei na AR, aproveitando uma falta coletiva dos deputados do PSD, para “purgar” do nobre hemiciclo o respetivo grupo parlamentar. Não será difícil convencer o Presidente da República a promulgá-la, pois tudo o que seja para favorecer a estabilidade deste governo, prestigiar a AR e tirar selfies, contem com ele. Foi assim com os incêndios, foi assim com o furto de armamento de Tancos, que é mais ou menos como a ida do homem à Lua há quem acredite que nunca aconteceu, foi mais recentemente com a estrada que se abateu em Borba, é com um governo que inscreve milhões para investimento público nos OE mas que de lá não sairam, um governo que promete tudo a toda a gente mas que depois dá o dito por não dito, um governo que descobriu agora que a vaga de greves que assola o País não passa de mera “pressão chantagista” dos sindicatos face ao aproximar das eleições. Depois da “purga” é “fabricar” um 31 qualquer contra o Rui Rio para impedi-lo de disputar as eleições e para isso “contam” com a “prestimosa colaboração” do Expresso e do Bernardo Ferrão.