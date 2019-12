A psiquiatria é a bastarda da Medicina

A psiquiatria é considerada como o parente pobre e menor da Medicina. Assim não deveria acontecer. Agora, a ministra da Saúde compromete-se a inscrever uma verba especifica para a saúde mental, na proposta do Orçamento do Estado para 2020. Vamos ver se é concretizada ou ficará cativada...

Um ser humano psicologicamente descompensado fica mais receptivo a que outras doenças lhe apareçam!

O Programa Nacional para a Saúde Mental só tem frases bonitas, mas (quase) não sai do papel!

Ingloriamente, foi atirado para o esquecimento!

As consultas e as urgências esperam e desesperam...

Os internamentos estão sobrelotados. As urgências não têm técnicos para as solicitações. O subfinanciamento é crónico. Quem tem responsabilidades de direcção clama no deserto... A Saúde Mental nunca foi prioridade, porque os doentes têm menos capacidade de mobilização e voz activa para lutar pelo seu periclitante estado psicológico. Os «maluquinhos» não interessam para nada...

Portugal, no quadro da União Europeia, é dos que menos técnicos têm para responder às ocorrências.

Toda a gente sabe: mente sã, corpo são, menos quem nos vem desgovernando...