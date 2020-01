A pouca eficácia da Segurança Social

Tenho vindo há muitos anos a travar uma “luta”, com o Instituto de Segurança Social-I.P., contudo, sem ter tido qualquer sucesso, pois era evitável, assim, e, eu não perdia tempo, desde que houvesse por parte deste organismo, maior eficácia, competência e vontade em resolverem, alguns assuntos com o(s) beneficiário(s), como por exemplo, por qual o motivo, que a Segurança Social, não se dá ao “trabalho”, de, quando processa ao (s) pagamento (s)

da (s) respectiva (s) reforma (s), em especial, quando há porventura aumentos ou algumas alterações nos valores a pagar e respectivas deduções no escalão do IRS, informar devidamente o (s) beneficiário (s), das alterações verificadas, não prestando assim a devida informação. Aconteceu, que neste mês de Janeiro de 2020, em que procedeu à respectiva transferência da minha reforma no passado dia 8, e só sei do valor líquido, a através do valor recebido através da transferência bancária. Mas, final, qual foi efectivamente o meu aumento?

Por várias ocasiões já enviei e-mails à Segurança Social, colocando esta questão, por qual o facto de não informarem o (s) beneficiário (s), das alterações, então verificadas e até aos dias de hoje, nunca obtive, qualquer resposta, deixando-me sempre na ignorância. Pois, da minha parte, não utilizo o termo...”comer e calar”. Para quando uma informação, mais clara, concisa e precisa, por parte do ISS-Segurança Social. IP., para com o beneficiário?

Mário da Silva Jesus