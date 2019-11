A poesia e o melhor scone do Mundo

Por estes dias tenho andado numa grande azáfama, a procurar dar resposta a tudo o que tenho entre mãos. Há um tempo para tudo... Este constituiu um tempo mais agitado em que se sobrepuseram vários acontecimentos em simultâneo. Já se encontra longe o período de férias. Uma amiga minha refere que, quando nos encontramos reformados, estamos sempre em férias. Não é completamente verdade. Trata-se de um outro tempo, em que possuímos uma maior liberdade de optar pelo que podemos fazer, pelos compromissos que podemos assumir, ou seja, vivenciar uma nova realidade, tendo sempre presente que precisamos dos outros para viver e partilhar o amor, a solidariedade, as relações intergeracionais. A propósito de relações intergeracionais. No fim-de-semana passado, mais precisamente no dia 5 de Outubro, fui ao lançamento do Volume XI de uma Antologia de Poesia Portuguesa Contemporânea, denominada, “Entre o Sono e o Sonho”, promovida pela Chiado Books. Ao chegar ao local, apercebi-me com admiração, que o espaço se encontrava repleto, não só de poetas, mas também das suas famílias, que com a sua presença amiga apoiavam e acarinhavam o seu familiar nesta sua atividade poética. Não era o meu caso desta vez. A família tinha-se ausentado durante este fim-de-semana. Iria tomar um chá com uma amiga, a seguir ao evento. Tinham participado 879 autores. Incrível! Constituía o 11º volume, em 11 anos. A Editora congratulava-se pelo seu sucesso, que só foi possível graças à adesão dos poetas à iniciativa. Acrescentou ainda que a iniciativa constituía um momento de partilha e de encontro. O Diretor Executivo da Editora, Gonçalo Martins, deu ênfase ao facto de os portugueses possuírem uma vasta tradição poética, que se encontra cada vez mais participativa e dinâmica, acrescentando, que independentemente do modelo inovador de produção que utilizam e de algumas críticas existentes ao seu trabalho, a Chiado Books, há 11 anos que tem a honra e o privilégio de trazer para a ribalta, muitos e bons autores, desenvolvendo um trabalho consistente e com grande nível de profissionalismo. Acrescentou a enorme alegria que sentia, uma vez que se encontrava rodeado de poetas por todo o lado, já que o palco se encontrava situado ao centro. Era um momento muito entusiasmante, esta celebração da poesia e da língua portuguesa. Seguidamente, Gonçalo Martins, Sara Butler e Carlos Cunha, declamaram aleatoriamente alguns poemas constantes do livro “Entre o Sonho e o Sonho”, acompanhados pelo som do pianista Óscar Graça. Devido ao agendamento do meu compromisso saí, entretanto, no sentido de não chegar atrasada.

O local escolhido para o chá e, na minha modesta opinião, tem os melhores scones do mundo, recaiu sobre as antigas Vicentinas de Nossa Senhora do Amparo, que abriu portas no ano 1956. Hoje em dia, após algumas obras de beneficiação denomina-se “Casa de Chá de Santa Isabel”, com o apoio da Paróquia de Santa Isabel. Aprecio este espaço simples e acolhedor, que frequento há largos anos. Enquanto saboreava o chá, já com a presença da minha amiga, fui comentando que tinha sido neste espaço que teve lugar a festa após o batismo da minha neta. E ainda por cima era por uma boa causa, por causa de quem precisa. A minha amiga confidenciou-me que a Casa de Chá de Santa Isabel, funciona com trabalhadores remunerados e voluntários. O lucro reverte para o Projeto “Família a Família”, desenvolvido pela Paróquia de Santa Isabel. É de louvar este projeto, que, de momento, apoia discretamente 20 famílias, que por algum motivo imprevisto atravessam um período de vida transitório mais difícil. Infelizmente, o período inicialmente previsto era de 6 a 12 meses, mas tem vindo a alargar durante mais algum tempo, nalgumas situações específicas. Fiquei muito sensibilizada com a partilha desta minha amiga. Era excelente que tivesse um efeito multiplicador. Há muitas pessoas que sofrem em silêncio, de um modo encoberto, que têm vergonha de dar a conhecer as suas necessidades. É para essas pessoas e por essas pessoas que o Projeto “Família a Família” funciona. Saí feliz. Graças a Deus que existem pessoas, que dedicam a sua vida em prol do bem-estar da humanidade. Deixei este espaço duplamente feliz. Tinha sido muito enriquecedor. Na verdade, confirmo que é o melhor scone do mundo, ou pelo menos da cidade de Lisboa.

Termino assim este artigo, denominado “A poesia e o melhor scone do mundo”. Santa Maria, Rainha da Família, intercedei por todas as famílias que carecem de qualquer tipo de apoio, que sofrem em silêncio, e por quem as auxilia.