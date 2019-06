A paz e a guerra, a riqueza e a pobreza

Através da Comunicação Social ficámos a saber que mais de 70 milhões de pessoas estão deslocadas pelo mundo, entre elas muitas crianças, que por vezes viajam sem família, no tumulto das fugas de países em guerra e também por causa da fome e perseguições.

Porquê a guerra? Quem a alimenta?

A guerra acontece devido às lutas pelo poder e pela ânsia de pilhar os bens que deveriam ser de todos. As guerras são alimentadas, em 1º lugar, pelos fabricantes de armas. A eurodeputada Marisa Matias já propôs mais de uma vez na UE que se impedisse o envio de armas para a Síria, de modo a fazer parar a guerra, mas isso nunca aconteceu. Ainda há pouco tempo a C. Social informou que os estivadores de Marselha se recusavam embarcar armas para a guerra. Penso que as enviaram de outro modo. Esta posição dos estivadores de Marselha é um exemplo de como os cidadãos devem pressionar o poder político e económico. Alimentam as guerras, vão aos países subdesenvolvidos saquear as riquezas que lá existem e depois deixam morrer tantos milhares de pessoas adultas e crianças que fogem da fome e das guerras.

Mais: promovem e apoiam governos que oprimem os seus compatriotas, enriquecem à custa da fome de pão, de escola e sistemas de saúde e depois entregam grande parte das riquezas dos seus países à ganância do poder económico internacional.

Sabemos que se compram crianças para trabalhar, por exemplo, na apanha dos frutos do cacau. São escravos do poder económico. Ainda há escravos no mundo, no verdadeiro sentido da palavra e muitos outros escravizados de formas mais sofisticadas. Os esfomeados e desinformados não têm condições para lutar contra o poder político e económico, por isso são submetidos ao poder dos mais fortes.

Um cidadão português está ameaçado na justiça por ter salvo vidas no Mediterrâneo e outro está preso em Portugal por ter denunciado falcatruas de ladrões milionários que roubam à grande à custa do erário público. E que fazem os cidadãos portugueses que são roubados diariamente por estes ladrões de colarinho branco? A maioria come e cala, entretida com as suas vidinhas medíocres. Os mais poderosos acenam com caridadezinhas, voluntariado e sermões eloquentes para entreter os incautos. E dizem-se seguidores de Cristo, que morreu na Cruz por contestar o poder político e religioso do seu tempo.