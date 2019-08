A paranóia do abate das árvores voltou?

Uma vez que a “gerência” da Câmara Municipal do Funchal mudou, e andam por aí umas almas vivas aos pulos com a psicose das árvores, e em vésperas de eleições, o Sr Miguel vai então fazer o favorzinho a essas figurinhas tristes, e bora lá à caça às bruxas, a malfadadas árvores desta cidade. Pela infindável lista dos locais onde vão certamente abater muitas árvores, eu até diria: Oh pa cortem tudo de uma vez! Assim fazem o favor aos paranóicos das árvores! É porque a grande maioria das árvores desta cidade são centenárias, e como tal, na cabeça desta gente, se é centenária é para abater, porque está a cair. Que a grande maioria do madeirense não gosta de árvores, é mais que sabido, nunca percebi o porquê desta anormalidade, mas só percebo é que quando o calor aperta, os vejos aos bandos por debaixo das mesmas.

Eu espero que esta gente da Câmara do Funchal, tenha o bom senso de não começar uma chacina a torto e a direito, e metam na cabeça de uma vez por todas, que o que aconteceu no monte foi uma anormalidade inexplicável, e atendendo ao dia local e hora da desgraça, eu diria até, que a nossa senhora do Monte não deve de andar lá muito satisfeita com tanta maldade e tanta gente ruim nesta terra !?