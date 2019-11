A Origem! Será a “origem”, também, o principio, do fim, de algo que se tornou, intolerável; e assim, é também origem, de algo, novo, nascido da revolta e do desprezo.Os extremismos, a que assistimos, alimentados por uma panóplia de meios de comunicação social, potenciados pela actividade frenética das redes sociais, determina o fim e a origem, de movimentos, já que nada acaba, tudo se transforma, até na politica.Mas que pretendemos, nós simples cidadãos, nunca subordinados, mas subordinantes nas escolhas, e toda a comunidade: não é apenas encontrar alguém, que governe, que nos respeite, e acima de tudo, que defenda a unidade e a origem, do estado-Nação, as “Famílias”.Ao que parece essa entidade terá de ser um híbrido de ressonância, nunca uma coligação ou até uma qualquer engenhoca de partilha do poder.A origem, é um ponto de partida, e urge encontrar “esse ponto na politica”, a origem, é um lugar de nascimento, e urge encontrar o “ninho certo”; a origem, é também indicativo da causa, do fim que lhe deu vida, a fonte de onde brotou, e na politica, a fonte chama-se corrupção.Em mais de quatro décadas de governo regional, a origem, de muitos divórcios políticos, dentro de uma cadeia partidária, putrefacto, por anos e anos, de grosseiras, atitudes, de puro facilitismo e doentio nepotismo, onde a origem da social-democracia e respectiva fonte, foi fortemente desprezada, os princípios dogmáticos, da origem e fundação, desprezados, e esquecidos, o que dita agora, o seu fim, já que nem com renovação se, regenerou.Não será possível, um entendimento, entre pessoas, colocando de parte, o estigma da “direita e da esquerda”, e antes todos se esforçarem, por serem ambidextros, na politica e nas medidas de governação, aquelas que as famílias e as pessoas, querem, e todos os dias fartam-se de gritar aos sete ventos, nos jornais e redes sociais.Um governo de salvação regional; não de salvação dos seus familiares e amigos: os tais que se alimentam do orçamento regional há décadas. Soncices!Perante um problema, a solução a aplicar, a que as pessoas, querem, e ás vezes, a única que responde de forma eficiente e eficaz, á resolução de um problema na comunidade, vamos lá agora nos preocuparmos com pormenores de esquerda ou de direita.Não poderemos um dia ter um governo constituído por gente de esquerda e de direita; já que se assiste, a alguns governantes, que um dia foram dirigentes de partidos de direita, e depois inclusive forma ministros em governos de esquerda, outros que na sua juventude foram de esquerda, e chegaram a primeiro ministros em partidos de direita, outros que foram militantes ferrenhos, de partidos de extrema esquerda, e depois foram deputados e Presidentes de Camara, como militantes de partidos de direita.É assim, tão difícil, se chegar a um entendimento; a uma declaração de princípios, entre pessoas, de partidos com filosofias opostas, colocando-se de parte “as esquerdices, e as direitas”, já que tudo funciona torto, redigir um acordo dogmático de princípios a respeitar, formando um grupo de trabalho diversificado, um governo, híbrido de ressonância, que coloque acima de tudo, e sobre todas as coisas, o objectivo primeiro e único, de governar para todos, para a qualidade de vida e felicidade das pessoas, que são também diferentes e únicas.Queremos a “ Madeira Livre” e desenvolvida, com qualidade de vida e felicidade das suas famílias, exigimos, coisas, simples, e de direito constitucional: quebra do isolamento, as pessoas, querem liberdade de sair e entrar na ilha, querem mais saúde, melhor educação, mais justiça social, uma democracia limpa e transparente, sem jogatinas, que são tantas, que até um cego as apalpa a cada esquina