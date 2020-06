A Nova Zona Velha

Por estes dias, a Zona Velha do Funchal anda mais pacata que a própria Zona do Amparo. É ver chegar ao fim de semana e esquecer o que passou. Pessoas amontoadas, música alta até às tantas, conversa e mais conversa, pela noite dentro. A zona vira o Bairro Alto e vale tudo. Deixa-se os carros a “trancar” a zona de recolha de lixo que fica a “céu aberto” o fim de semana para mais tarde, pela madrugada dentro, atirar com os restos que sobraram da noite. É o culminar de tudo! Acorda-se os moradores com o ruído do vidrão, a qualquer hora da madrugada. É uma falta de respeito, de educação e consideração por quem lá mora. Há pessoas que se acham donas de tudo e que por terem uma licença podem fazer o que bem lhes apetece.

Deixo aqui esta reflexão para que algo mude na consciência de cada um.