A nossa carta a Conceição Pereira

Este espaço era um dos jardins da cidadania predilectos de Conceição Pereira. Era nestas ‘cartas do leitor’ que uma, duas ou três vezes por mês vincava posições assumidas noutros palcos, sempre em defesa das mulheres, dos trabalhadores e da liberdade e analisava a actualidade publicada.

Nunca nos exigiu publicação imediata, nem tratamento especial. Escrevia e mandava com frequência tal que estranhamos a ausência desde final de Abril... Por estes dias deixamos de receber as cartas de uma cidadã activa na defesa das causas em que acreditava, mas ganhamos para a vida o exemplo de intervenção cívica e democrática sistemática, comprometida com os valores maiores, mesmo que sujeita à réplica e à discordância. Obrigado Conceição pela autenticidade, por todas as partilhas e por tão bem saber interpretar a dimensão interactiva e colaborativa da imprensa livre e próxima de quem serve. Até sempre.