No Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos está em apresentação um trabalho do Grupo de Teatro da localidade, com encenação de Zé Abreu, a peça “A nossa barca do Inferno”, uma feliz adaptação da “Barca do Inferno” de Gil Vicente, pai do teatro português.

Durante cerca de 60 minutos o público é brindado com uma representação cheia de ritmo, alegria e simultaneamente com muitas mensagens plenas de atualidade e interesse que conduzem à reflexão.

Apesar de ser levada à cena por um grupo dito amador, Oficina de Teatro do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, “A nossa barca do inferno” é uma representação que está ao nível de muitos grupos profissionais. Todos os seus atores conseguem transmitir autenticidade e coerência na sua atuação e sobretudo divertir-se e entreter o público. Está de parabéns a Oficina de Teatro!

Assisti com a minha família a uma das sessões e, tal como o público em geral, rimos do princípio ao fim. É um espetáculo saudável indicado para todas as idades que se aconselha a todas as famílias.

As entradas são gratuitas. O responsável pelo grupo apenas deseja que a sala esteja cheia em todas as sessões. Assim sendo, tome nota e coloque no seu programa para a noite desta sexta ou do sábado (às 21horas) ou no domingo (às 18 horas). Dará por bem empregue a sua viagem e o seu tempo para assistir no “cais” à entrada dos passageiros para a “Barca do inferno” e para a barca dos “Xavelhas” rumo aos céus.

Atenção: Como a entrada é por ordem de chegada convém estar no Centro Cívico com alguma antecedência para levantar os bilhetes. A sala tem uma limitação de 185 lugares.