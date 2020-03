A multa da água da Liga de Clubes

Li no Diário que o Marítimo tinha sido multado em mais de 3500 euros por causa da falta de rega do campo antes do jogo com o Aves. Se bem me lembro, como diria o outro, esta não é a primeira multa que o Marítimo apanha esta época por causa da rega ou do sistema de rega. Acho que também aconteceu no jogo com o Porto por não ter dado tempo a regar o campo todo. É muito dinheiro? Claro que é. Mas a culpa é dos clubes que aprovam os regulamentos onde lá estão as multas. Neste caso porém o Marítimo deveria protestar para em vez de multa receber um louvor ou um prémio qualquer. Como aquele da Federação de Motonáutica. Num Estádio tão moderno e tão bonito ter aspersores daqueles a deitar água é digno de qualquer museu. Coisa do século passado que em Portugal parece só existir também no Estádio do Bonfim, mas este datado de 1962.

Ora não concordam comigo? Em vez de multa a Liga deveria de louvar o Marítimo e o seu presidente por preservar este património do século passado. Para poupar um dinheirinho, com certeza. Mas como em tantas coisas, o barato sai caro. Além de ser deprimente ver os funcionários correndo a carregarem os aspersores, como uma criança nos braços, de um lado para outro. Mas isso não interessa.

J. P. V. Freitas