A miséria da TAP ou TAP miserável?

Embora já tivesse afirmado, nestas páginas, que enquanto houver outra transportadora aérea entre Continente e Madeira eu jamais viajaria na TAP (transportes amigos dos portugueses), por razões que me transcendem, fui “obrigado” a viajar nela para o trajeto Madeira/Lisboa/Funchal e mais uma vez testemunhei o execrável comportamento destes sovinas. Eu explico; Além dos preços escandalosos que praticam por uma viagem entre a região e o Continente ainda reduziram a miserável “refeição”. Lembro-me dos tempos em que a TAP era de serviço público, ainda davam uma ligeira refeição quente, consoante fosse à hora do jantar ou almoço. Depois de Passos Coelho vender a companhia aos privados, passaram a servir uma sanduíche e um copo de sumo e ultimamente passaram a um mísero saquito de batatas fritas; aqueles que as mães dão aos “putos” para não chatearem. Esta miséria serve apenas para se diferenciarem das companhias low cost que não servem nada. Ninguém me convence que o sr. Antonoaldo Neves, o amigo da Madeira - com amigos destes não precisamos de inimigos- não está a vingar-se das “bocas” que os madeirenses lhe mandam, reclamando com justíssima razão mas que ele deve entender que nós somos más-línguas e que pagar 500 ou 600 euros para viajar entre madeira e continente é uma coisa naturalíssima. Se mais alguma vez for “obrigado” viajar na TAP levarei uma boa feijoada à brasileira para distribuir pelos passageiros. Só se compreende que os madeirenses ainda viagem na TAP porque pagam apenas 86€ tal como pagam nas low cost mas por um miserável saquito de batatas fritas não vale a pena, já que um saquito de batatas é igual a nada. Bastaria apenas um mês que os madeirenses deixassem de voar na TAP, optando pelas outras companhias, iríamos ver como é que o senhor Antonoaldo se amanhava. Madeirenses, sei que viajar na TAP ou na concorrência pagam igual mas não podemos esquecer o mal que esta companhia está a fazer à nossa terra e a todos os madeirenses e devemos dar-lhe o merecido castigo. Apenas um mês para mete-los na linha!

Juvenal Rodrigues