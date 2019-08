A mini 81.ª Volta a Portugal em bicicleta-Santander

Teve inicio, na tarde do dia 31 de Julho, na cidade de Viriato, Viseu, com um prólogo de 6 km., contra-relógio individual, a 81.ª VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA-SANTANDER, edição de 2019, onde até ao próximo dia 11 de Agosto, o pelotão composto por 133 ciclistas de 19 equipas, irão percorrer um total de 1.531,3 quilómetros, não indo para além do Rio Tejo.

Esta mini Volta a Portugal, vai ter mais 10 etapas, sendo a última um contra-relógio individual de 19,5 Km, Vila Nova de Gaia-Porto.

Devido ao facto desta volta a Portugal, não percorrer todo o País, ficando o Alto Alentejo, Baixo Alentejo e o Algarve, privados de verem nas suas estradas o pelotão, apetece-me afirmar que mais não é do que uma MINI 81.ª VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA, ou será que o desporto neste “burgo”, é somente FUTEBOL?