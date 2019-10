A minha opinião

Ainda não compreendi na perfeição, qual a dificuldade em que muitos cidadãos ainda não entenderam lá muito bem, o facto de tanta abstenção, que tem vindo a ser uma realidade desde de 1979, e que não pára de aumentar. Quando tenho lido, algumas opiniões e após as últimas eleições legislativas, de 6 de Outubro, que o facto de tão grande percentagem de cidadãos que têm optado pela abstenção, que é uma afronta á democracia e como tal representando um perigo para a mesma. Pergunto, será que esta classe de políticos e partidos se têm portado bem, e não há por parte desses cidadãos, algum desencanto e descontentamento pelo mau comportamento dessa mesma classe? Antes de perseguir, quero realçar a opinião, de que 48 anos de ditadura, do chamado, “tempo da outra senhora “ já chegaram. Não, quero contudo de usufruir, de uma liberdade, sem na qual, tenhamos direito a ser um povo, que é privado, no mais essencial, como a saúde, ensino, justiça, as reformas, e ordenados mais decentes, para aqueles que são os mais desfavorecidos, possam ter direito a uma vida mais estável e digna. E, a falta de apoio para com os ex-com batentes, em especial por parte dos partidos, chamados “grandes”, que sempre evitaram de falar, desses assuntos tão delicados. E, então, não será essa mesma classe que se senta naquele hemiciclo, e que são os mais privilegiados, como até é. E, ainda haverá alguém que tenha dúvidas?

Eles, mentem, até exaustão. E, faltam às promessas eleitorais, que em tempos das campanhas, até chegam ao ponto de hipotecaram a sua dignidade. Porque, eles vão para lá, não para defenderem o povo, mas para se governarem a eles e os seus partidos. Será que todos aqueles que têm optado pela abstenção, não estão fartos desta “gente”? E que não são cidadãos que sabem o que querem e também esses defendem a democracia e a liberdade, mas que estão “quiçá” fartos, desta classe de tanta hipocrisia e tanta mentira?