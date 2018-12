“A melhor ilha”

A Madeira acordou hoje com mais um troféu turístico “escarrapachado” em tudo o que é noticia, (pequena noticia)..E eu faço a pergunta que me é recorrente nesta altura de foguetes para alguns, que tentam explicar o insucesso óbvio em muito do que aqui se passa..Como me deito e me levanto pensando o mesmo do dia anterior, deixo-vos aqui algumas perguntas.. A Madeira é a MAIOR, porquê?Deixamos de ser a segunda zona do país com mais risco de pobreza? Deixamos de estar a perder clientes no turismo? Deixamos de ficar com o aeroporto tanto tempo encerrado? deixamos de pagar a garrafa de faz mais cara de Portugal? Deixamos de ficar enclausurados na ilha por não termos mais de 400 € para poder comprar uma viagem de avião? Deixamos de pagar 32 € de taxa aeroportuária para ir ao Porto Santo? Deixamos de pagar o escandaloso preço por um contentor entre a capital e a ilha? deixamos de ter um Hospital (dos Marmeleiros), a cair de podre? Nada disso meus amigos, hoje domingo dia 2, padecemos do mesmo, continuamos a ser iletrados políticos e sem coluna para dar um “basta” nisto, continuamos a ver nos roubarem sem que façamos, ou tenhamos força para derrubar tanta canalhice..Não!!! A Madeira não é o destino Insular melhor do mundo!! E se um dia o for, será na altura em que os visitantes e nós, Madeirenses viveremos melhor, numa sociedade mais justa e equilibrada com o mundo com mais esperança para os novos e respeito pelos mais velhos. Até lá, a Madeira só é a melhor para meia dúzia de famílias..

Manuel Delgado