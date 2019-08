A Liga da desilusão

Com o desastroso resultado no Dragão, aonde o Krasnodar, equipa menor do leste futeboleiro, eliminou a equipa favorita e a jogar com tudo a favor, os tais jogadores que fizeram questão de jogar numa equipa que prometia estar nas competições europeias ao mais alto nível a fim de darem nas vistas, vão ter de se ocupar agora a trocar a bola e os pés, numa Liga Europa, com uma dimensão suportada por gorjetas e alguma bilhética. O tesoureiro do clube deve andar com a cabeça a ferver, como aliás os restante membros que formam o império de Pinto da Costa - o campeão dos títulos e das piadinhas, algumas com humor. Desta vez são de azedado sabor, e de venda mais difícil no mercado europeu. Marchesin, Saravia, Uribe por exemplo, devem andar a pensar: “não foi para isto que vim”!

Joaquim A. Moura