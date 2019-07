A lição grega

O Syriza, que segundo Marisa Matias é o partido irmão do BE, governou a Grécia nos últimos 4 anos onde implementou uma austeridade ainda mais dura do que a que Portugal enfrentou, perdeu as recentes eleições para o Partido da Nova Democracia (PND). A grande ironia disto é que, tal como aconteceu em Portugal com o PS, foi o PND o grande responsável pela “tragédia” que ensombrou a Grécia nos últimos 9 anos, incumprindo os acordos com os credores para a recuperação do país com aldrabices, tendo falsificado as contas públicas para esconder um défice de 12,5%. Foi a governação nefasta do PND, ao não implementar logo de início as medidas que se impunham para a recuperação do país protelando-as, enganando os credores e o seu próprio povo, que obrigou os gregos a enfrentar um período tão longo de duríssima austeridade. Em 2015 Tsipras e o Syriza também se propuseram recusar a austeridade e as imposições da Troyka, tendo sido elogiados nessa altura, com a demagogia que se lhes reconhece, pelos líderes do PS, BE e PCP, e ironia das ironias com António Costa (AC) a afirmar que tal era “um sinal de mudança” que daria força a Portugal para seguir a mesma linha. Coitados dos portugueses se o tivessem feito! Os devaneios populistas e ideológicos de Tsipras e do Syriza duraram pouco face à dura realidade que os obrigou a implementar as medidas impostas pela Troyka e levar a bom termo o resgate económico e financeiro do país, ainda que sem conseguir a almejada “saída limpa” protagonizada em Portugal pelo governo de Passos Coelho (PC). Fica assim demonstrado o desplante hipócrita de AC e dos líderes de BE e PCP, quando criticam o governo de PC que com rigor, eficácia e a colaboração das nossas forças produtivas retirou Portugal da situação catastrófica onde caíra empurrado pelo governo PS de Sócrates. É inegável que a recuperação da nossa economia e o facto de não termos passado pelas mesmas agruras que a Grécia se deve fundamentalmente à governação de PC e não à de AC.

