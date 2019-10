A Lei de Bases da Saúde é interessante...

... mas não fecha a porta em definitivo à mercantilização da saúde privada. Foi uma vitória contra a anterior que estava completamente aberta às PPP... Quem aprovou a Lei de Bases da Saúde, PS, BE e PCP/PEV, nunca disse que a saúde privada não podia existir. Não pode é continuar a abocanhar do Orçamento do Estado, 4 em cada 10 euros! Esta diferença tem de ser, obrigatoriamente, canalizada para o Serviço Nacional de Saúde. Ponto! A medicina privada não pode continuar a enviar para o SNS, doentes, porque não tem recursos e capacidades, não sabe ou não interessa porque é caro(!). Achamos extraordinário que o bastonário da Ordem dos Médicos esteja sempre, até à exaustão, a criticar o SNS e não tenha uma módica palavra (nunca ouvimos) sobre clínicas e hospitais privados. Está tudo bem? Não há reparos a fazer? Nada há a observar? O bastonário só representa os médicos a mercantilizar nos privados? Dá que pensar... No fundo, parece que o que se pretende é esvaziar ainda mais o já débil SNS, para que consultórios, clínicas e hospitais privados fiquem com o grosso do negócio, e atirar o SNS para um modelo igual ao da Inglaterra ou dos EUA. Para paupérrimos...! Esta visão é compartilhada por Assistentes Operacionais, Enfermeiros e Médicos. E não são poucos...

Neste enquadramento, realizou-se uma marcha para assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental, desde Belém até Alcântara, à beira Tejo, com 300 lutadoras(es) que vincaram o esquecimento a que esta vertente da medicina tem sido exposta. As(os) oradoras(es) foram assertivas(os) e relataram as suas experiências pessoais com esperança, que nunca morre. Mais uma vez o estigma é tão evidente, que não compareceu ninguém dos orgãos de informação, não havendo, assim, impacto para a gravidade da doença nem para o crónico subfinanciamento! Foi-me dito pela presidenta da Federação Nacional de Entidades de Reabiltação de Doentes Mentais, que foram convidados todo os meios de comunicação social(!). A falta de meios, recursos e financiamento sabemos que se deve ao presidente do Eurogrupo, Mário, que dá ordens ao ministro das Finanças, Centeno, para não abrir os cordões à bolsa! Estudos credíveis indicam que o tratamento ou a falta dele é mais caro do que a prevenção.

Os números jamais podem estar à frente das pessoas. Jamais!

Esta Lei de Bases, anula a anterior que era pró privados - descaradamente. Os queridos e saudosos, António Arnaut e João Semedo, aonde estejam, estão expectantes e (quase) satisfeitos pela nova Lei. Vamos ver o que dita o Decreto-Lei e porventura os seus Decretos Regulamentares...

Com este governo as lutas pela Saúde Mental têm de ser um desafio para um futuro melhor! Assim haja vontade política!