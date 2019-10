A justa repartição da riqueza

A riqueza produzida através das empresas – o valor acrescentado – devia ser repartida de forma justa entre aqueles que contribuem para a sua obtenção: investidores, credores, empresa, Estado e colaboradores (trabalhadores e administradores). A parte que compete a cada um está identificada: investidores (dividendos), credores (juros), Estado (o imposto sobre o lucro), trabalhadores (salários) e empresa (depreciação + reservas, quantias destinadas à manutenção e crescimento da sua capacidade produtiva). Destes cinco valores quatro estão fixados por contrato (credores e trabalhadores) e dois por lei (Estado e empresa/depreciação). Os investidores não têm qualquer limitação quanto à parte que lhes compete no lucro porque por lei este pertence-lhes embora seja obtido com o esforço de todos os colaboradores. E por isso é cada vez mais consensual a necessidade de fixar um limite o qual deveria corresponder ao “lucro normal” montante exigido pelos investidores no momento em que decidem viabilizar o investimento. O excedente, o lucro supra normal, deveria ser repartido pelos que viabilizaram o negócio, os investidores, mas também por aqueles que se esforçaram para obtê-lo, os colaboradores. Porém para que haja motivação por parte dos colaboradores na obtenção desse “lucro supra normal” é imperativo que os mesmos façam parte da administração tal como já acontece nos países mais evoluídos (Alemanha) e que a sua repartição seja previamente acordada entre os interessados (investidores, trabalhadores e administradores) e fixada por lei. Que isto seja aplicável pelo menos nas médias e grandes empresas porque no que respeita às micro e pequenas empresas primeiro é preciso deixá-las crescer. Quanto às grandes fortunas, já existentes, a única solução é tributá-las de forma pesada obrigando os respetivos donos a colocá-las na atividade económica ou então que o Estado o faça, através dos impostos, para que de qualquer forma fiquem ao serviço de toda a comunidade. Cem pessoas deste planeta detêm 80% da riqueza do mesmo. Será que alguém acredita que tenha sido à custa do trabalho dos próprios? Sim foi à custa do trabalho, sem dúvida, mas de outros que certamente continuam na miséria. A justa repartição da riqueza já não é uma questão de ideologia política mas de direitos humanos constituindo um imperativo à própria sobrevivência da humanidade.