Faz 45 anos que cheguei a Cabinda (Set/74). A guerra colonial neste território só terminou formalmente no dia 22/Out após acordo com o MPLA. Ainda fiz um MVL antes desta data até ao Miconje (o quartel mais distante). Durante o mês de Outubro assisti a grandes manifestações a favor da independência deste território. Não entendia a razão desta exigência porque desconhecia, à época, a história da ligação de Portugal a Cabinda. Este território era um “protetorado” assim designado nos três acordos celebrados entre os representantes dos dois povos - Chinfuma (1883), Chicala (1884) e Simulambuco (1885) - ratificados pela Conferência de Berlim e mais tarde reconhecidos pela ONU e OUA. A Constituição da República Portuguesa de 1933 considerava Cabinda uma das nossas colónias no mesmo patamar das restantes. Mas em Jan/75 Portugal entregou Cabinda a Angola cometendo um dos mais odiosos crimes - traição – ao fazer constar, nos acordos para a independência de Angola, a junção dos dois territórios. Em Nov/75 assisti (enquanto oficial de dia) à entrada na cidade de uma força conjunta composta por uma companhia do Exército Português e de uma força do MPLA que atacaram a sede da FLEC fazendo alguns mortos e prenderam o brigadeiro Themudo Barata comandante do sector de Cabinda assim como os restantes oficiais. Exigiram e conseguiram a ilegalização da FLEC assim como a substituição do brigadeiro com o argumento de que este estaria a facilitar a atividade política da FLEC Foi claramente uma operação que teve a aprovação do QG de Luanda, chefiado por Rosa Coutinho, porque caso contrário aquela força teria sido impedida, pelo dispositivo militar existente, de concretizar os seus objetivos. Pouco tempo depois a FLEC atacou o nosso pelotão de artilharia, no morro do Massabi, fazendo dois mortos e tomando como reféns os restantes os quais foram levados para o Congo perante a ameaça de uma força dos nossos comandos. Mais tarde foram libertados após negociações com as autoridades daquele país. Aqui fica o meu testemunho destes acontecimentos pouco dignos do processo de descolonização e que ainda hoje são causa de dor e sacrifícios ao bom povo de Cabinda cujo defeito foi ter confiado nas autoridades portuguesas.