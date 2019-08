A grande fraude

A pouco mais de um mês das eleições regionais, verifica-se uma farsa no PPD/PSD regional que consiste em esconder uma realidade que é visível a qualquer observador.

Hoje está claro que quem manda naquele partido é a dupla Jardim & Prada. Foi Jardim quem impôs Prada para secretário-geral do partido, sabendo-se que Prada sempre foi homem de mão de Jardim. Para este novo secretário-geral aqueles que concorrem às eleições que não sejam do partido dele, não passam de fantoches e cobardes.

Esta coisa de andar quarenta e tal anos com a chucha na boca e depois haver a hipótese de ficar sem ela é complicado. Muito complicado. E pergunta-se? Qual o papel de Albuquerque nesta farsa laranja que só é possível numa ilha onde muitos andam distraídos? Albuquerque tornou-se numa espécie de Rainha de Inglaterra do PSD regional.

Gostei de ouvir da boca deste senhor, dizer que a Madeira é um exemplo a seguir pelo resto do País. A língua não tem osso e qualquer pessoa gosta de ouvir uma boa anedota. A propósito de anedotas quem é que conseguiu enfiar o barrete da renovação laranja? Aquele que manda outra vez no PSD/M, diz estar disponível para fazer o que lhe mandarem. Em política alguma vez ele aceitou ser mandado? Quem é que o não conhece? Alguém acredita neste fulano?

Qual a credibilidade de alguém que levou a ilha à banca rota, que fez permanentemente gestão criminosa de dinheiros públicos, que fez enorme divida para os outros pagarem, que derreteu imenso dinheiro em propaganda e que como político nunca respeitou os seus adversários?

Diz ele com a lata que lhe é habitual que não teve nada a ver com a elaboração das listas do seu partido às eleições regionais. Mas não é voz corrente que mais depressa se apanha um mentiroso do que um cocho? Quantos entraram ou então ficaram de fora por imposição do novo renovador-mor dos laranjas regionais?