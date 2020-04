A grande crise ou depressão com crime na forja

Agora que o covid 19 parece estar a ser varrido para debaixo da lay-off e passarmos a estar submetidos a vivermos em estado de emergência, e a colocar cerca de 2 milhões de pessoas na inquietação, por dentro da depressão e miséria que disso advém, a crise verdadeira vai aumentar sem Futuro reluzente e será sempre presente, que tal como dizia Einstein, esse imaginado Futuro não existe. E é no agora com as condições criadas pelo covid-19, que estão à vista ou à flor da pele que nos vamos ter de confrontar. E as condições criadas não são nada animadoras, excepto para aqueles que são hábeis a “trabalhar” e a safarem-se nas crises sociais e laborais. Suspensos ou interrompidos os meios legais e morais de ganhar a vida como até aqui estava a vida estruturada e aceite como o real garante de sustentação de socialização limpa, todos os que foram parar ao vazio, que o desemprego provoca, vão ter de arranjar um meio que dê para a sobrevivência. De entre esses todos, vão surgir os que para comer e pagar despesas contraídas e a fazer, vão bater à porta do crime, e nele vão tentar o sucesso, que procuravam enquanto tinham emprego e salário limpo e os dignificava na família e na sociedade. Porém o corona-vírus, veio virar o modo de vida que se sustentava na moral e na família equilibrada e decente. Então perdidas tais bases, muitos dos que não beneficiam das benesses que os “padrinhos” de sempre garantem quando toca ao “desenrascanço” vão ter enveredar pelo crime, juntando-se àquele que já existe e nesse mundo, sempre nele soube desenrascar-se. Os portugueses há séculos que são exímios na “arte”, pois séculos de miséria fizeram-nos peritos no domínio do grande crime e no pequeno delito para sobrevivência. À crise do covid ainda no ar, vai surgir e reforçar-se a epidemia de doença social, que vai necessitar de mais polícia com máscaras de combate, ou luvas e bastões, sem flores de Abril, agora na ponta aguçada que a depressão em todos se pegou, e pela violência por falta de pão ou melhor alternativa, que este país pode fornecer!