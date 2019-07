A força e o amor

Há muito tempo sabemos, varias coisas são conquistadas a força. Uma ideia forte, mesmo que sem sentido, aceita como verdade por um grande número de ignorantes, torna se uma realidade para estes. Lembra aquela frase famosa: uma verdade contada mil vezes, torna se uma realidade.

E provar isto não é nada complicado, alguém disse um dia que, pessoas de pele clara se sobressaem as de pele negra. Logo, quem tivesse a pele clara, seria superior aos negros e assim nasceu a escravidão. Mulheres, por não estarem no mesmo patamar que um homem, suas opiniões, não têm a força daquele. Crianças sofreram e sofrem abusos, por não ter a mesma força que um adulto. Homens ou mulheres, com uma opção sexual diferente da tradicional, devem viver a margem da sociedade. Suas opiniões, não tem força ante a supremacia tradicional, como os peles clara. Outros que tenham uma anomalia física, ou psíquica, também são de uma casta inferior. Estes, apenas alguns exemplos da força se sobressaindo por injustiças.

Contudo, a força tem um ponto fraco, ela não tem amor. É egocêntrica. Já, pessoas que são humilhadas por qualquer título de inferioridade, se unem como formiguinhas. Isto faz destas pessoas um exército imbatível. Pois se transformam em amor puro.

O amor, quando unido, é o filho preferido de Deus, que garante a estes, a vitória certa .

A história é repleta de fatos que mostram a vitória do amor, em todas as batalhas, escravidão, a força da mulher, pessoas com deformidade físicas, que se sobressaem a qualquer pele clara e muitos outros. É lógico, basta um pouco de tempo e o amor vence.

Pois se não venceu, é porque Deus ainda não determinou o fim da batalha.

Ame mais, a força não pode nada contra o amor.