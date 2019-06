A força de uma Escola

Nestes últimos tempos, temos sido bombardeados com relatos impressionantes sobre atitudes sinistras e incontestavelmente inadmissíveis, sobre casos de alunos, que utilizam a sua escola para genuínos palcos de batalha, desferindo sobre colegas indefesos, terror, violência e morte, enfuscando o bom nome das suas escolas, das suas comunidades educativas e dos seus próprios Países. São realidades que requerem redobrada reflexão e estratégias sustentadas em nome de uma educação profícua e persistente, suscetível de gerar e recentrar os valores da escola, da cidadania e, sobretudo, da liberdade individual e coletiva. E, a propósito de educação, assegurava Nelson Mandela, um cidadão da proa do tempo e um dos maiores bandeirantes das causas da liberdade que “A educação é a arma mais poderosa para vencer as barreiras do mundo”. Na verdade, é por este desiderato que se deve caminhar como fonte basilar da civilidade e como chave mestra para o sucesso das sociedades do futuro, cujos sucessos dependerão em larga escala dos investimentos canalizados para as “indústrias” geradoras de afetos e de conhecimentos. Por sua vez, o paradigma dos feitos da educação, faz-se com todas as forças vivas, mesmo com aquelas pertencentes a regiões de fraco peso nas decisões nacionais, mas que no entanto, são capazes de levar o mar à serra, extravasando muros e preconceitos, em defesa da importância da história das suas localidades onde efetivamente se encontram inseridas e fecundas.

Uma dessas forças tem sido a Escola Básica e Secundaria de Machico que, ao longo de mais de uma década, tem transposto inequivocamente essas paredes, os tapumes do conhecimento curricular, arrastando entusiasticamente a sua comunidade educativa para as frentes da reconstituição da história do achamento e da colonização da primeira capitania do Infante Dom Henrique. Uma reconstituição que se reveste de um verdadeiro Mercado Quinhentista e que, de edição para edição, vem ganhando protagonismo e reconhecimento em escala como uma das mais acutilantes versões deste tipo de eventos. Neste seguimento, estou em querer, que a multidão que visitou a 14ª edição do Mercado, inteirou-se da força mobilizadora desta escola e da comunidade envolvente em redor deste projeto de enriquecimento extracurricular, que ultimamente tem superado as espectativas principalmente dos seus mentores da primeira linha. Nota-se que, cada vez mais, tem vindo a ganhar notoriedade e novas adesões de outras escolas pertencentes aos concelhos vizinhos, complementadas com um número expressivo de pessoas anónimas de fora do concelho, que conferem com os seus trajes a preceito um colorido de realeza em todo o cortejo e uma descomunal carga afetiva aos espaços destinados às atividades de manjar e de mercar.

Com o avanço da maturidade do evento e da sua dimensão artística e cultural exige-se, salvo melhor opinião, a existência de infraestruturas municipais, capazes de assegurar continuidade e vida a um número arrojado de trajes que, com o tempo, vão se extinguindo e que devem ser alvo de conservação e exposição ao público e aos turistas que nos visitam, animados pela aventura de encontrar testemunhos vivos da nobre e fidalga vila quinhentista de Machico. Seguramente que, a crescente dinâmica deste acontecimento acabará cedo ou mais tarde por se impor a favor da construção, nesta cidade, de um museu do traje quinhentista como espaço museológico de referência de retaguarda do evento e que proporcionará assunção de alguns posto de trabalho imprescindíveis aos jovens do concelho. Como nota derradeira, acrescentaria ainda, que o rumo do desenvolvimento socioeconómico da cidade de Machico passará em grande medida, pela paixão e consistência da força desta Escola, na prossecução das dinâmicas futuras, determinadas pela evolução natural do Mercado Quinhentista.