O episódio dos 850 milhões de Euros, que envolveu o Novo Banco, o DR. MÁRIO CENTENO - o melhor e o mais eficiente Ministro das Finanças de PORTUGAL desde 1974 - e o empréstimo ao Fundo de Re- solução, desencadeou uma espécie de “zanga e/ou briga de comadres” - porque na prática não passou disso mesmo - pela forma como o mesmo se concretizou e que garante a defesa de TODA(O)S A(O)S PORTUGUESA(E)S, face a eventuais desenvolvimentos desagradáveis.

Caso se verificasse o incumprimento do compromisso assumido antecipadamente, ficavam imediatamente em causa a credibilidade de PORTUGAL e do próprio DR. MÁRIO CENTENO, com consequências -

as taxas de juros subiriam drasticamente quando o País fosse aos Mercados para se financiar, entre outros factores sempre indesejáveis - desastrosas para TODA(O)S NÓS.

Quando estão em causa os superiores interesses Públicos e a credibilidade de quem a tem, as agendas partidárias devem ser relegadas para outras oportunidades.

Termino com a seguinte quadra:

No Mundo onde tudo é posto em constante dúvida!

O melhor assume destaque pela prática no terreno!

A força da competência impõe-se sobre as outras!

E nisso quem se distingue é o DR. MÁRIO CENTENO!

Viva PORTUGAL!