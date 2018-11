A erva daninha socialista

Antes de começar esta carta, quero deixar uma coisa bem clara: sou do PS, sempre fui do PS e nunca me aproveitei do PS. Fiquei muito satisfeito pela escolha do Prof. Paulo Cafôfo para candidato pelo meu partido presidente do Governo Regional, é um politico ainda jovem, terra a terra, honesto e trabalhador. O meu problema é que não consigo decidir se voto nele ou não, confuso? Passo e explicar: em 2015, o PS, então liderado pelo Sr. Vítor Freitas teve o pior resultado de sempre, elegendo 6 deputados numa coligação que não lembra a ninguém. Nem nos tempos áureos do jardinismo, em que Mota Torres, Escórcio e outros enfrentavam esse animal político, se sofremos derrota tão pesada. Geralmente, quando isso acontece, o protagonista demite-se e afasta-se do partido, mas este Senhor Vitor Freitas não, estamos perante o Jaime Ramos socialista, que quer ser deputado a vida inteira. Este senhor está outra vez na linha da frente para ser deputado ou até mesmo secretário regional, este senhor nunca serviu o PS, serviu-se do PS. Agora eu pergunto, como poderei votar Cafôfo, sabendo que, ao votar Cafôfo, voto Vítor Freitas? Sabendo que estarei a premiar com mais quatro anos de poleiro quem tanto mal faz ao meu partido? Como poderei fechar os olhos ao enriquecer às custas do eleitorado socialista, sem justificar o que ganha, estando na assembleia com discursos cheios de nada e a postar no facebook? Emanuel Câmara e Cafôfo ainda vão a tempo de arrancar esta erva daninha, de afastar esta maçã p.... Se acham que sou só eu, façam um inquérito e perguntem aos socialistas fora e dentro do Funchal, o que pensam de Vítor Freitas?