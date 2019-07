Santana Lopes disse em entrevista ao Expresso que há uma “entente” entre o Presidente da República (PR) e o governo. Uma verdadeira “entente cordiale” que teve o seu início em 2016 durante a campanha eleitoral para a Presidência da República quando António Costa (AC), talvez não só mas também, para se livrar da oposição interna no PS recusou apoiar a candidata socialista Maria de Belém. Com o tempo a “entente” tornou-se cada vez mais “cordiale” com os frequentes elogios do PR ao atual governo, mesmo perante a incúria do mesmo em acontecimentos trágicos como os incêndios que provocaram centenas de vítimas mortais e do continuado subinvestimento nos serviços do setor público. Como contraponto temos a indiferença do PR para com o governo de Passos Coelho que permitiu a Portugal reaver a sua soberania e sair da situação de pré bancarrota para onde foi lançado pelo governo do PS de Sócrates. Indiferença que tem o seu quê de irónico face às congratulações de AC e do Ministro das Finanças ao governo grego chefiado por Tsipras, líder do Syriza partido “irmão” do BE segundo Mariza Matias, por ter concluído um programa de ajustamento ainda mais severo que o português. Aliás na Convenção do PS AC manifestou um “grande orgulho” pelo apoio recebido de Tsipras, “que sabe tão bem como nós o que custou governar com a troika”. Que tamanha desfaçatez! Após as últimas eleições o PR, porventura antecipando a sua reeleição e a de AC, resolveu reforçar essa “entente cordiale” ao proclamar pública e “oficialmente” a “crise da direita” ao mesmo tempo que minimizava os partidos ao pretender “substituir-se” aos mesmos no “equilíbrio de poderes”, sem que saiba como nem quando. Assim vai a nossa pobre democracia com uma abstenção na ordem dos 70%, sem que isso constitua o foco da preocupação dos nossos mais altos dirigentes políticos que persistem no populismo no eleitoralismo e na defesa de interesses que não são certamente os da democracia dos portugueses e de Portugal!