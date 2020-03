A cepa e os cepos

Os poderes esotéricos de Nicolas Maduro (NM) permitiram-lhe “adivinhar” algo que nem os chineses foram capazes de descobrir, a origem do “Covid-19” (C-19). Não sei se o médium foi o mesmo passarinho que já tinha intermediado através do além o contacto com o falecido Hugo Chavez ou outro. Seja como for o importante é estar finalmente “descoberta” a origem do vírus e esclarecida a razão porque o mesmo teve “início” na China. NM “esclareceu” de forma “clara” e “concisa” na alocução ao país com transmissão obrigatória em todas as rádios e canais televisivos que o C-19 “pode ser uma cepa criada para a guerra biológica contra a China” da responsabilidade dos “imperialistas”. Já quanto aos “explosivos transportados” no avião da TAP em que Juan Guaidó viajou desde Lisboa até Caracas, não é preciso recorrer a nenhum médium nem a contactos esotéricos para saber que os mesmos só podem ter sido “plantados” no porão do avião, se é que foram, por “passarinhos” a mando de “passarões” do atual regime comunista e militar que (des)governa a Venezuela, após o avião aterrar em Caracas. Outro “passarão” é Donald Trump que não precisa recorrer a quaisquer poderes divinatórios para nos mimosear com a “eloquência” dos seus dislates sejam em discurso direto ou via twiter, pois basta-lhe a sua “inteligência” uma mistura de estupidez natural, queda para a intrujice e a mania que é mais esperto do que toda a gente, tudo qualidades inatas daqueles que julgam que a sua inteligência aumenta conforme cresce a respetiva riqueza. A sua recente constatação de que o alastrar do C-19 nos EUA se deve a ter sido importado de países europeus com exceção do Reino Unido é digna de figurar nas mais prestigiadas publicações científicas na área da saúde. Para uma paridade perfeita com NM só lhe faltou alegar que tal se deveu a uma “cepa” plantada por europeus em território dos EUA. Enfim é o asnear de cepos dignos um do outro que até nos faria rir, não fossem as preocupações que nos assolam.

Leitor identificado