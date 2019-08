A Casa da Madeira no continente

Vivi 10 anos no continente, vim à procura de uma melhor educação superior e de uma melhor vida, no final da minha educação, por aqui fui ficando, entretanto comecei a trabalhar em Lisboa e por aqui continuei. Resolvi retornar à minha querida ilha da Madeira, quero ajudar a economia madeirense, quero deixar o meu contributo e quero acima de tudo mudar a Madeira para melhor.

Mas não esquecerei todos os madeirenses que por aqui conheci e que por aqui deixei, foram muitas as impressões que trocávamos sobre a nossa região, sobre o que por ali se passava, sobre política, futebol, sobre a dinâmica da nossa sociedade madeirense. Muitos eram os continentais que nos escutavam com atenção e nos faziam perguntas sobre o estado da nossa Ilha, por vezes apenas quando coisas más ou boas aconteciam e por vezes por mera curiosidade ou ignorância. Com os madeirenses, a conversa sobre a nossa região já era mais aguerrida, sempre com argumentos de parte a parte, sempre conhecedores mais ou menos profundos da nossa realidade.

Estes madeirenses jamais serão esquecidos, no entanto, foram e estão totalmente esquecidos pelo nosso Governo Regional do PSD Madeira. Registos ou estatisticas sobre o número de deslocados madeirenses no continente não existem, nem muito menos existe uma representação institucional da nossa Madeira aqui no continente. Está mais que claro, que esta ligação não é prioridade para o nosso governo, o tal governo, que deveria ser o governo de todos os madeirenses e não só de alguns.

É preciso que este governo tenha consciência que estes madeirenses deslocados não foram porque queriam mas porque não tiveram outra opção, foram em busca de uma educação melhor ou em busca de melhores condições laborais e de vida. É preciso que este governo tenha consciência que são estes milhares de madeirenses, que por mais perto estarem de casa, mais depressa voltarão e voltarão com melhor qualificação, com mais experiência, com novas ideias e com diferentes ambições. São estes madeirenses uma parte muito importante do futuro da madeira, são estes madeirenses que poderão criar riqueza e alterar por completo a dinâmica da nossa economia madeirense e são estes os madeirenses que foram esquecidos aqui no continente.

A criação da Casa da Madeira é por tudo isto de grande relevância, é preciso unir os madeirenses aqui do continente, criar eventos e celebrações tipicas da nossa região, criar feiras de emprego que atraiam os nossos madeirenses e todos aqueles que queiram trabalhar na nossa região, criar um centro de atendimento ao público que divulgue e promova a marca Madeira pelo continente. É preciso que este governo tenha consciência que a Madeira é muito maior que o nosso arquipélago.