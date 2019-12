A Câmara que temos

A Câmara Municipal do Funchal, com vontade de apresentar obra, deu-lhe para fazer alterações ao trânsito na baixa citadina, fechando a passagem de automóveis na Rua Dr. Fernão de Ornelas, deixando aquela paisagem que ali está, onde as pessoas continuam a preferir os passeios laterais. O que vimos agora é que quem está na Rua 31 de Janeiro e queira dirigir-se para o Campo da Barca, tem de fazer uma gincana, descendo a Rua do Seminário, subir a Rua do Ribeirinho e tomar a Rua do Carmo. Do outro lado, tem de subir a Rua das Hortas, ir até à Cota 40, para chegar ao Campo da Barca e assim poder sair do centro da cidade. Será que isto é que veio melhorar o trânsito? Com esta baralhada toda, não sei a que propósito retiraram o semáforo do cruzamento da Rua João de Deus com a Rua das Hortas e assim condutores de automóveis e peões que se governem.

Para quem passar de automóvel na Rua João de Deus, depara-se com um espectáculo digno de um circo, é ver ali a montanha russa. Esta Câmara propagandeou o pagamento de dívidas, que tem dinheiro em caixa, mas não tem para por um semáforo onde sempre existiu. Nem tem alcatrão para asfaltar estradas que por aí estão, parecendo mais uma cidade do terceiro mundo. Não basta lavar a cara!...