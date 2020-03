A Cabra Cabrês ...( II)

Toda esta triste situação por que passamos, que nos faz ficar em casa, privando-nos de muitas coisas, que antes julgávamos importantes, mas que afinal, nesta ordem de prioridades, deixaram de o ser, nos faça reflectir na fragilidade da vida humana e nos torne mais humildes e compassivos para com os demais seres que connosco partilham o Planeta. Antes deste vírus surgir, vi alguns criticarem a Greta por não ir às aulas, tentando salvar o Planeta. Hoje, todos aceitaram de bom grado que os filhos ficassem em casa...É o mal comum a todos nós; só olhamos para o imediato. Neste momento as nossas vidas correm risco, há que resguardar-se. Concordo! No entanto, há que ir mais além e aprender com tudo isto. Em tempo normal estaríamos consumindo desenfreadamente, poluindo o Planeta, gastando sem necessidade, sujando todos os cantos e esquinas...

Aprendemos a dar valor aos verdadeiros Heróis, que no dia a dia labutam para que nada nos falte: O padeiro que nos fornece o pão, o varredor que limpa as ruas, a funcionária do super-mercado que nos atende, o jornalista que nos informa do que se passa na Região, no País e no Mundo, o pessoal de Saúde que tudo faz para salvar vidas (médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar), a polícia que vela pela nossa segurança; todos, arriscando as suas vidas e dos seus. Em tempo de guerra, conhecem-se os Heróis, mas também os Vilões. É lamentável ter conhecimento, que profissionais de Saúde foram obrigados a deixar apartamento no Funchal, porque os vizinhos não os queriam lá... Oxalá, não precisem tão cedo deles... às vezes, o Destino ensina-nos, como referi na 1.a parte deste artigo.

