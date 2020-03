A cabra Cabrês e a formiga Rabiga (I)

Conta-se que, certo dia, um pequeno coelho indo à procura de comida para alimentar-se, deparou-se com uma cabra que lhe perguntou que fazia ali ,no espaço que era dela. Humildemente, o coelho respondeu que ia à horta buscar couves para alimentar-se.Arrogantemente a cabra ameaçou:”_ Eu sou a cabra Cabrês,que te salto em cima e te faço em três.”Isto repetiu-se muitas vezes. Certo dia, o coelho encontrou uma formiga,que vendo-o tão triste e magro,perguntou-lhe o que se passava.O coelho contou-lhe tudo. A formiga disse-lhe, que não se preocupasse e que fossem ter com a cabra.Dito e feito. De de novo a cabra grita.-”Eu sou a cabra Cabrês....” Responde a formiga: “E eu sou a formiga Rabiga, que te salto em cima e te furo a barriga.”Contei esta história muitas vezes aos meus alunos e aos meus filhos.E nestes dias de reflexão, esta tem-me vindo à memória. O ser humano julga-se invencível e dono de tudo.Não tem muitos dias, a C.M.F. falou em exterminar “a praga dos pombos”. Recuando no tempo, o IFCN exterminou as cabras das Desertas.No entanto,hoje,nós humanos que nos julgamos “deuses”decidindo quem vive e quem deve morrer,estamos sendo dizimados por um ser que nem conseguimos ver e que qualquer um de nós pode transmitir.E no meio de tudo, isto lembro-me ainda, de certo toureiro ,orgulhando-se de enfrentar touros na arena,morreu vítima de uma bactéria.I ronia do Destino! Será que isto servirá de lição e daqui tirarmos as devidas ilações?

Enquanto isto, coisas boas estão a surgir: Os níveis de CO2 baixaram, focamo-nos no que é essencial, foram canceladas as touradas e em certos locais os pássaros voltaram a alegrar a Natureza.

Lucília Ferreira