À boa maneira do mister Sérgio Conceição

Após o encontro de futebol a contar para a 9.ª Jornada da I Liga NOS, entre o CS Marítimo e o FC Porto, realizado no Estádio do Marítimo, cujo resultado se saldou num empate 1-1, na Flash Interview, o Mister Sérgio Conceição, digníssimo técnico da equipa do FC Porto, desagradado com o desfecho final, tendo vindo á tona o seu mau perder, que já nos habituou, preferiu uma daquelas “bocas”, que só podem querer estar ao nível do humorista, Senhor Fernando Rocha. Ou será, que o Mister Sérgio Conceição, está a candidatar-se, ao programa Levanta-te e Ri, no caso de na eventualidade ficar desempregado.

Mário da Silva Jesus