À atenção da CMF e da ARM

Desde Agosto do corrente ano que na minha zona, no alto da Rochinha, no Funchal, eu e os meus vizinhos notamos uma acentuada falta de pressão na rede de água potável. Em princípio atribuímos ao excesso de consumo na época de verão, todavia já estamos em Novembro e a pressão continua baixa ao ponto de nem conseguir arrancar o esquentador o que nos obriga a tomar banho a horas impróprias. Encetei as diligências necessárias junto da CMF, inclusive denunciando no site “Funchal Alerta,” (por duas vezes) recomendado pela própria, a par de vários telefonemas. Passados 3 meses o problema mantém-se sem solução à vista com a agravante de estar a aproximar-se o Inverno e corrermos o risco de tomar banho em água fria. Entre opiniões e rumores, consta que a ARM, gestora das Águas e Resíduos da Madeira, está a reduzir a pressão da água ao município do Funchal, aparentemente, pelo facto da Câmara, em 2016, salvo erro, ter denunciado o contrato de fornecimento, em alta, que a ligava à ARM. Estes rumores ganharam força quando há quinze dias, falando com residentes no Sítio do Pinheirinho, Caniço, Santa Cruz, confirmaram que têm o mesmo problema. Por coincidência a C.M. Stª Cruz também rompeu o contrato de fornecimento de água com a ARM mais ou menos na mesma data o que me leva a acreditar que poderá ser uma forma de chantagem. Quer a Câmara do Funchal, de Santa Cruz e a ARM terão de vir a público explicar o que há de verdade nestes rumores ou então explicar qual a origem do problema. E não venham dizer que o mesmo se deve às perdas na rede, já que essas sempre houve e nem por isso baixou a pressão da água. A confirmarem-se estes rumores é um caso grave e sério, direi mesmo um caso de polícia, uma vez que pode ser entendido como uma forma de boicote, por parte da ARM, sobre as Câmaras com consequências nefastas para os munícipes, que pagam regularmente a sua fatura mensal, pelo fornecimento da água e não podem estar sujeitos às tricas entre as Câmaras que renunciaram ao contrato e a ARM. Irei até onde for preciso; Comunicação social, Provedor de Justiça ou Ministério Público até à resolução deste caso que afeta todos os munícipes