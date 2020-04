Em tempos tão difíceis e extremamente perturbadores como estes em que vivemos devido à pandemia do COVID-19, que está a abalar o mundo todo de uma forma nunca antes vista, excepto, as duas Grandes Guerras Mundiais e a também nefasta e mortal “Gripe Espanhola, que, recorde-se, entre 1918 e 1920, infectou cerca de 500 milhões de pessoas, um terço da população mundial de então, causando uma mortandade sem fim, fala-se em mais de 50 milhões, podendo ter sido 100 milhões, o que os cidadãos esperam é que os seus governantes e as estruturas públicas de saúde e protecção civil estejam à altura das responsabilidades e que consigam dar uma resposta satisfatória que mantenha a população sã e salva.

Pelo que temos visto, que está a acontecer pela Europa fora, isto se cingirmos o foco apenas na União Europeia, os madeirenses e porto-santenses estão certamente satisfeitos com a escolha eleitoral que fizeram a 22 de Setembro de 2019. Miguel Albuquerque, enquanto líder do Governo Regional, tem mostrado a firmeza e assertividade necessárias nestas situações, com a coragem que se exige, tomando as decisões que tinham que acontecer, sem medo das críticas e das vozes discordantes ou semi-discordantes, que não governam, mas que julgam e falam como se governassem.

Inclusivamente e tal tem estado à vista de todos, porque os factos, além de registados, são evidentes e “falam” por si, a Região foi pioneira e antecipou medidas que mais tarde vieram a ser tomadas pelo Governo da República.

De igual modo, também parece evidente que a população da Madeira e do Porto Santo só pode estar satisfeita com a resposta que o Sistema Regional de Saúde tem dado a esta pandemia, nomeadamente, por se estar a mostrar à altura dos acontecimentos, pense embora as naturais dificuldades da finitude dos meios, quer estruturais, materiais e humanos, sendo ainda de destacar todo o tremendo esforço público realizado na comunicação da prevenção desta pandemia, que também se alarga à informação e ponto de situação diários que tem sido efectuados, com transparência e rigor, o que, eventualmente, sejamos honestos, até desagrada a alguns tristes protagonistas que insistem em tentar criar a ideia da manipulação, porque só assim sabem viver, alimentando a ideia de que tudo o que existe e se faz na Madeira é uma porcaria.

Outro ponto muito positivo e que também está a vista de todos, tem sido todo o trabalho na criação e implementação de mecanismos de apoio próprios, com recurso ao Orçamento Regional, bem como a disponibilização de toda a informação e medidas nacionais numa plataforma própria, que o Governo Regional tem efectuado, neste caso sob a liderança do vice-presidente, Pedro Calado.

Destaca-se igualmente o civismo e urbanidade da população da Região Autónoma da Madeira, que, “grosso modo”, tem também demostrado estar a altura do que está a acontecer, colaborando e seguindo as indicações das autoridades de saúde regionais e outras entidades, de modo a que se consiga que a pandemia não tenha, entre nós, vida fácil.

Já a oposição, enfim, pelo que temos visto, pelos disparates que têm dito, só podemos mesmo é agradecer não estarem no poder, se não isto tinha sido um autêntico “trapiche”, com muitos maus resultados para a população da Madeira e Porto Santo.