A água é para todos?

“Ao Exmo. Srs. Presidente da Câmara do Funchal:

Falar de cidadania e de civismo nos dias de hoje é cada vez mais complicado. Numa altura que os nossos dirigentes nos pedem para zelar pela nossa saúde e pela dos demais, há situações que parecem não querer ter solução. Esta é mais uma situação que roça o escandaloso, ou digna de “faz o que eu digo e não o que eu faço”

Sou moradora há 4 anos numa das zonas altas de São Martinho, mais precisamente no Pico da Lombada. E digamos que em 4 anos, metade deles foram de queixas alusivas à corrente de água da minha residência. Ora não tem pressão, ora simplesmente desaparece. Depois de fazer o que todos fariam – pensar que o problema vinha de dentro da casa – concluí, depois de vindas de canalizadores e de uma máquina de lavar estragada, que o problema teria de ser solucionado por parte da Câmara Municipal. Neste tempo todo, estou à espera de resposta: ou passa o piquete e diz que vai chamar o responsável, ou o responsável diz que tem de passar aos superior (da ultima vez o próprio piquete constatou que o problema era da pressão de água e que não teríamos de ser nós a resolver o problema!) ... e assim subsequentemente num país que deveria ligar menos às hierarquias e mais a quem colocou toda essa gente no poder. É tão difícil, senhor Presidente da Câmara, ouvir os munícipes? Ou deverei ir ter consigo, com uma máquina fotográfica para o registo, e só assim mereço a sua atenção? O que devo fazer para ter mais de um mísero pingo de água na corrente de água?

Num tempo em que se pede uma higienização exímia, numa solidariedade tão característica do povo português, num apelo à cidadania, continuo a ter vizinhos que alteram a pressão da água para que aos sábados tenham a necessidade de lavar as escadas da sua habitação e para limpar as estradas. Bravo!

Hoje desloquei-me pessoalmente à Camara Municipal do Funchal. Como resposta do tipo @notreply, disseram-me que tinha de esperar, que o responsável não estava – mas bastou infelizmente ter de levantar a voz para o superior já estar -, que o piquete iria passar.... O mesmo “copy paste” de sempre. Agora, após chamada telefónica para os vossos serviços, a Senhora Engenheira mandou dizer que não me preocupasse, que a situação “será resolvida esta semana ou para a próxima”. Muito bem! Era mesmo isto que eu queria ouvir.

Entretanto, como não há eleições tão cedo e não vão necessitar do meu voto, estou a pensar tomar a liberdade de ir lavar a minha loiça, a roupa e o corpo de toda a minha família às piscinas da Frente Mar, da alçada da CMF.

Vergonhoso. Não há outra palavra. Crime contra a saúde pública. Até quando?

Senhor Presidente, o meu humilde conselho: menos flashes no “Funchal mais próximo” e mais ajuda a todos os que vivem na cidade que lhe dignificam o seu lugar de trabalho.