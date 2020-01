A AG do Marítimo

Ao contrário do meu desejo não consegui ir à Assembleia Geral do Marítimo pois no meu trabalho por turnos não consegui fazer a troca para ficar livre. Fiquei triste mas no dia a seguir fiquei contente por ler no DIÁRIO que o CSM deu um saldo positivo de mais de 2 milhões de euros. Lendo bem parece que foram só 400 mil mas também não deixa de ser bom. Só não percebo porque com esse saldo positivo o meu sobrinho, que tento ver daqui de cima do balcão, continua a treinar num campo de relva sintética que mais parece de alcatrão e com um sistema de luzes tipo discoteca pisca-pisca. Também não percebo porque continuam ao serviço dois autocarros que estão aqui ao lado e mais parecem peças de museu. Há um que ao que me dizem chove tanto dentro como na rua. Também não percebo porque, ao que me dizem, os treinadores das amadoras e do futebol jovem continuam com atrasos crónicos de alguns meses que depois na hora de receber ficam por metade ou não recebes nada. Com 400 mil de saldo positivo não percebo. Da próxima vez nem que meta baixa mas não vou faltar à AG.

J.P. V. Freitas