Vamos lá “abrir” este comentário, pois parece que o Molinos na edição de hoje do JN, anda preocupado e tornou-se apoiante de colocação de “câmaras de apanhados” por tudo quanto é espaço e se pode dar o passo. Ele é adepto de ficção científica, e de mironagem desde o paredão da praia até à barraca a partir de um gabinete oculto mas oficializado e fardado. Ele quer como se polícia fosse, vigilância inteligente a vigiar-nos através de lentes de longo alcance e de boa definição. de máquinas e “algorítimos que” que nos medem por dentro e por fora, a partir do silêncio secreto dos gabinetes policiais e da depravação que vai lá por instalada. Bem colocadas, ou colocadas estrategicamente. Nas praias se possível e em maior número. Por aquelas areias quentes, é que se pode ver o bem-bom. Já pelas ruas escuras ou vielas, a iluminação pode trair o nosso olhar e aí é gasto desnecessário. Por dentro dos carros estacionados e embaciados, a visão é turva, e não ajuda se não à imaginação. Ele fala que são à volta de 61 câmaras que se requer instaladas por vários lugares, com recurso a inteligência artificial a somar à inteligência policial e curiosa, difícil de evitar ou resistir. Um polícia é um homem ou mulher mesmo encoberto por farda meia parda, e outra meia de depravação. Deviam ser 69, pois este número de pantomima e contorcionismo, assentava melhor. Eu até concordo com ele, desde que as imagens recolhidas e arquivadas, se tornassem públicas. Eu também creio que gostava de ver um qualquer Molinos a ser apanhado em cuecas ou com coisa mais firme, num dia ou numa noite de temperatura elevada. O Molinos é um práfrentex e gosta de acompanhar a evolução dos amores que correm, que se escondem por terrenos discretos, ou visionados pelas areias algarvias, sobretudo. Pela minha parte vou já mandar colocar vidros esfumados lá em casa e no carro, quando o tiver. Quando me aproximar das janelas, envergarei um fato igual ao do Homem-Aranha, só para meter medo ao mirone nomeado para aquele novo tipo de equipamento, melhor e mais penetrante do que o actual VAR das bolas entumecidas!

Joaquim A. Moura