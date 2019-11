90 segundos fatais

Ouvinte dos programas “90 segundos de Ciência” e “ Saúde em 90 segundos” que nos ajudam a entender tanta coisa importante, estava longe de imaginar que a partir do dia 13 de Novembro de 2019 ao ouvir o debate quinzenal com primeiro-ministro, iria juntar os “90 segundos com André Ventura”. É que no fim daqueles 90 segundos, cheguei à conclusão que se ser da extrema direita é aquilo que me tem sido dado a ouvir, ou sou eu que estou enganado ou andam a denegrir a imagem de alguém que se apresentou como pessoa educada, com boa memória e incisiva quando acusou António Costa de ter sugerido aos professores de Português desempregados para emigrarem. Na resposta, vi o senhor primeiro-ministro muito irritado e com cara de espanto chegando ao ponto de o acusar que estava a confundi-lo com Passos Coelho. Fiquei confuso e quando ainda me preparava para tirar dúvidas no Google, já todos os canais de televisão e, no dia seguinte na imprensa escrita, confirmavam que de facto tinha feito sugestão semelhante no ano 2016, em Paris. Daqui posso concluir que para António Costa os “90 segundos com André Ventura” tivessem sido uma eternidade já que foi obrigado a mentir ajudando a desmistificar a imagem tenebrosa com que andavam a querer pintar o senhor deputado do partido Chega. Que lhe sirva de lição pois de nada serviu mostrar-se irritado com ele. Quem ficou irritado fui eu que não suporto quem mente.

Jorge Morais