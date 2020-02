7.º Andar, Lado Nascente... Sorrisos que nunca se esquece

Hospital Dr. Nélio Mendonça, segunda-feira, 04 de fevereiro de 2019, 11h. da manhã, 7.º andar, lado nascente...

Um lugar, uma data, um dia e um momento em que tudo mudou....

Depois do choque das palavras “vai ter que ficar internado”, gentilmente proferidas pelos médicos reumatologistas (que seres humanos extraordinários), lá estava eu na sala de espera... à espera não sei bem de quê... Só sei que sorria, talvez disfarçando o nervoso miudinho que ia lá dentro...

Depois das boas vindas e de preencher o questionário da praxe, o caminho até à sala 2, cama 6, acompanhado pelo sorriso da enfermeira que tinha muito para fazer, mas ali estava com uma paciência interminável e uma simpatia contagiante.

Com o passar das horas, depois dos dias, fui conhecendo as caras de quem ali trabalha, depois os nomes e em seguida as histórias de vida de parte a parte, sempre com sorrisos, sorrisos contagiantes, acompanhados de palavras encorajadoras que me deram força quando faltou o chão. Chão que não pisei durante seis intermináveis semanas.

Hoje, passado um ano, sinto que fui carregado ao colo por quem gosta daquilo que faz, por quem ama a profissão que tem.

Com o passar dos anos, muito provavelmente vou esquecer alguns dos vossos nomes, mas jamais esquecerei as vossas caras e, principalmente, os vossos sorrisos.

Faz hoje um ano que dei entrada a sorrir quando me apetecia tanto chorar...

E quando finalmente saí, saí a chorar, quando afinal tinha tudo para voltar a sorrir...

Obrigado por TUDO e a TODOS os do 7º andar, lado nascente...