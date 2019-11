25 de Novembro de 2019

Segundo as estatísticas, 23 mulheres portuguesas foram assassinadas este ano em Portugal,em contexto de violência doméstica, sendo uma delas madeirense. Esperemos que este número não aumente até 31 de Dezembro deste ano.

O que é que está a acontecer na sociedade portuguesa para haver tanta agressividade? Realmente, vivemos num mundo de competição, agressivo, onde prosperam os negócios das drogas, do álcool, do salve-se quem puder. E, segundo a tradição, as mulheres devem obedecer aos maridos, aos namorados, tratá-los como meninos mimados, resolver-lhes os problemas sem reclamar. A mãe fazia assim, a avó também e se a mulher não se submete docemente aos seus caprichos, ele parte para a violência, porque é dono e senhor da porta para dentro. Felizmente que esta não é uma regra geral, mas existe isto em muitas famílias.

A ONU declarou que o dia 25 de Novembro deve ser dedicado ao combate contra a violência sobre as mulheres. E, chega-se a este dia, os governantes fazem declarações de repúdio contra esta violência, mas pouco se faz nos restantes dias do ano. As Associações de Mulheres e outras instituições tentam lutar contra as desigualdades e a violência, mas não podem chegar a todo o lado.É necessário uma acção abrangente, que envolva a sociedade. Começar a trabalhar com o professorado para ajudar estes e estas profissionais a lidarem com as mentalidades dos alunos em termos de desigualdades e agressividade. E exigirem que desapareçam dos manuais escolares as imagens em que os homens aparecem sempre como bons trabalhadores, altos quadros profissionais nas empresas e na política. Enquanto que as mulheres são apresentadas como domésticas e vão fazer compras, gastando o dinheiro que os maridos ganham.

Para quando uma forte acção de combate ao alcoolismo que tantas desgraças causa nas famílias, na sociedade e na saúde pública?

Investir também na formação dos encarregados de educação. Os modelos que vêm de casa, desde o berço, ficam gravados na personalidade dos indivíduos. Há pessoas que pensam que o filho vai ser mais feliz se a mulher lhe obedecer em tudo, a bem ou a mal. Isto é um grande erro. Os filhos serão mais felizes se construírem uma família harmoniosa, onde há partilha, entre-ajuda, amor, igualdade e liberdade.Enquanto que os agressores/as muitas vezes vão parar aos tribunais, à cadeia e até ao cemitério.

Senhores governantes, passámos o dia 25 de Novembro a lamentar a violência que atinge muitas mulheres e também alguns homens. Agora é tempo de tomar decisões, criar medidas de combate às situações que levam à agressividade, à violência e à infelicidade de muitas famílias.

Conceição Pereira