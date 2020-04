2020, ano de má memória

Que se pode dizer deste 2020, no que respeita ao nosso estado social?

O que se pode dizer da confrangedora realidade, objecto de todos os noticiários?

O que se ouve e vê agudiza o nosso sentido de terror relativamente à tragédia que nos envolve. Estamos zangados,indignados, tristes e ,provavelmente, muitos estão deprimidos.

A nossa casa passou a ser uma prisão de alta segurança, donde só se pode sair por necessidade premente. A nossa liberdade foi-nos roubada pela libertação de um ser minúsculo lançado no Universo. A nossa vida quase se resume às necessidades básicas de um ser humano na luta pela sobrevivência. Temos medo de tudo e de todos. O inimigo pode ser o nosso amigo, o nosso vizinho...

Em alguns lares haverá gritos surdos de socorro, incapacidade de resposta às contas que não param de chegar, porque não há trabalho remunerado, fragilidades comportamentais confinadas a quatro paredes... Agora há tempo,muito tempo, mas pode começar a faltar a serenidade...

Lá fora,estão os que, numa luta titânica contra o tempo, arriscam a própria vida para nos garantirem alguma tranquilidade e segurança. A Solidariedade não tem sido palavra vã,assumindo os mais diversos contornos, vinda da várias frentes,no combate à defesa da integridade física e dignidade dos mais frágeis.

Que os nossos Governantes, no país e no mundo, sejam capazes de tomar as melhores decisões com coragem, com clareza,com discernimento para que,quando chegar a hora as nossas feridas possam ser saradas e a liberdade tão desejada nos seja servida em festa .

Até lá, aguardemos em nossas casas.

Madalena Castro