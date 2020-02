20 de Fevereiro Leaks

Dez anos passaram desta terrível intempérie, onde muitos partiram do convívio da nossa amizade, outros continuam traumatizados e alguns com sequelas físicas para o resto da vida.

Relembro com grande satisfação e gratidão a união de todo o povo madeirense, em torno daqueles que mais precisavam e sentiram na pele aquela triste calamidade, e através de donativos, procuraram ajudar a reerguer famílias, completamente desoladas e sem tecto.

Naquela fatídica data assistiu-se a uma “correria” de diversas instituições, ligadas à Diocese, entre outras, para que as pessoas fizessem donativos, para ajudar aqueles que estavam a sofrer, com a tragédia que estava a assolar a região, mas o que sempre deixou-me intrigado, foi o facto de nunca terem declarado, quanto é que receberam, desses mesmos donativos, o que deixa no ar, que andaram a viver à custa da desgraça alheia e nada apareceu feito, e passados dez anos desta desgraça, ainda existe famílias que nunca recuperaram as suas habitações, ficaram sem apoios e entregues a si próprias, neste sentido, pergunto: Onde está a caridade?

O nosso Bispo com toda a sua humildade e sinceridade, veio pedir uma oração, por todas as pessoas que sofreram com o aluvião de 20 de Fevereiro de 2010, mas o povo não quer orações, o povo quer os seus problemas resolvidos, sendo que seria mais benéfico, pedir uma oração para que os nossos políticos sejam mais honestos, e não nos governem para a bancarrota.

Infelizmente chegamos à conclusão que lá em cima, no céu, é Jesus Cristo, e aqui em baixo na Terra, o que manda é o Deus do dinheiro, e defende-se o “ser, o ter e o poder”, mas parte humana e espiritual, têm zero para dar!

O Governo Regional veio com esta história da Lei de Meios, mas parece que esta Lei é só para meia dúzia, porque ao “Zé Povinho” não chegou nada.

Termino com uma pequena reflexão: nós crescemos, amadurecemos, envelhecemos e depois todos nós morremos, vamos deixar-nos de palhaçadas e passemos a nos preocupar mais com o próximo, o mundo é belo e não há necessidade de passar por cima de ninguém, com a ganância do dinheiro, estamos todos por cá de passagem, e não levamos nada dentro do caixão, só a roupa vestida!

Fernando Rodrigues Góis