0 Cuidado com o empolamento do covid-19

Um novo vírus, o covid-19, que não se conhece bem, atormenta-nos e mata-nos! É uma guerra com um inimigo invisível...Temos de agir com inteligência para que a nossa energia não se submeta ao medo!

A batalha do medo estar-se-à a perder?

Verifica-se um empolamento com excesso de notícias, que enchem telejornais e um dos efeitos é a corrida desenfreada aos supermercados e sucessivos açambarcamentos.

Irracionais, diga-se...

Toda esta overdose de informação provoca alarmismo e pânico. Os meios de informação deverão noticiar quanto baste. Há mais vida para além do coronavirus!

Dado o cenário já existente da proliferação da infecção,

exige-se o abandono do défice zero, por parte do governo,

em prol do reforço de técnicos e equipamentos para o Serviço Nacional de Saúde. E que haja serenidade, discernimento e assertividade! Todos temos de cuidar uns dos outros, disse António Costa e bem.

Registe-se o alto nível de dedicação profissional dos

Assistentes Operacionais, Enfermeiros e Médicos do SNS.

A todos um enorme Bem-Hajam!

Vítor Colaço Santos